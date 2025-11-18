Tregua tra Conte e il Napoli l’allenatore aspetterà il rientro dei nazionali Gazzetta

Giornata di normalità ieri a Castel Volturno per il Napoli, tanta normalità, scrive la Gazzetta dello Sport che avrà disatteso chi si aspettava un epilogo dopo il discorso di Conte post Bologna. Invece il tecnico e la squadra si sono messi subito al lavoro, nessun colloquio personale. Ma il confronto è soltanto rimandato “Antonio aspetterà il rientro di tutti. E poi, probabilmente, si chiuderà nello spogliatoio con la squadra al completo e proverà a trovare le parole giuste per entrare di nuovo nella testa e nel cuore dei suoi giocatori. Come un anno fa. Perché solo con un orizzonte comune si può dare un calcio alla crisi e ripartire davvero”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it