Tregua tra Conte e il Napoli l’allenatore aspetterà il rientro dei nazionali Gazzetta

Ilnapolista.it | 18 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giornata di normalità ieri a Castel Volturno per il Napoli, tanta normalità, scrive la Gazzetta dello Sport che avrà disatteso chi si aspettava un epilogo dopo il discorso di Conte post Bologna. Invece il tecnico e la squadra si sono messi subito al lavoro, nessun colloquio personale. Ma il confronto è soltanto rimandato “Antonio aspetterà il rientro di tutti. E poi, probabilmente, si chiuderà nello spogliatoio con la squadra al completo e proverà a trovare le parole giuste per entrare di nuovo nella testa e nel cuore dei suoi giocatori. Come un anno fa. Perché solo con un orizzonte comune si può dare un calcio alla crisi e ripartire davvero”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

tregua conte napoli l8217allenatoreTregua tra Conte e il Napoli, l’allenatore aspetterà il rientro dei nazionali (Gazzetta) - La Gazzetta dello Sport ha scritto di una tregua tra Conte e il Napoli in attesa che rientrino tutti i calciatori impegnati con le Nazionali ... ilnapolista.it scrive

tregua conte napoli l8217allenatoreLa Gazzetta dello Sport: "Conte, la tregua. RItorno a Napoli" - II Derby di Milano che vedrà contro Inter e Milan domenica sera metterà in vetrina anche il grande scontro a centrocampo tra Hakan Calhanoglu e Luka Modric, argomento di apertura ... Si legge su tuttonapoli.net

tregua conte napoli l8217allenatoreConte ritorna a Napoli e va a confronto con i giocatori: cosa succede ora - Le accuse, la fuga, la tregua: il tecnico campione d’Italia atteso a Castel Volturno per la ripresa degli allenamenti ... Lo riporta repubblica.it

Cerca Video su questo argomento: Tregua Conte Napoli L8217allenatore