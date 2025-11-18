tre weekend da gustare con il formaggio di fossa

Tre weekend di festa grande per la 50a edizione del " Formaggio di fossa dop di Sogliano ". Il paese è pronto ad accogliere viaggiatori, turisti enogastronomici e appassionati della buona tavola in occasione del grande evento e di una delle fiere più rinomate a livello nazionale che ha portato il prelibato e unico formaggio sulle tavole dei più rinomati ristoranti di mezzo mondo. La Fiera che animerà le piazze e i vicoli del centro storico durante le domeniche del 23, 30 novembre e 7 dicembre, è diventata ormai un appuntamento rinomato a livello nazionale perché nel tempo ha saputo promuovere e rinnovare l’affascinante storia del Formaggio di Fossa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

