Tre weekend da gustare con il formaggio di fossa

Ilrestodelcarlino.it | 18 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tre weekend di festa grande per la 50a edizione del " Formaggio di fossa dop di Sogliano ". Il paese è pronto ad accogliere viaggiatori, turisti enogastronomici e appassionati della buona tavola in occasione del grande evento e di una delle fiere più rinomate a livello nazionale che ha portato il prelibato e unico formaggio sulle tavole dei più rinomati ristoranti di mezzo mondo. La Fiera che animerà le piazze e i vicoli del centro storico durante le domeniche del 23, 30 novembre e 7 dicembre, è diventata ormai un appuntamento rinomato a livello nazionale perché nel tempo ha saputo promuovere e rinnovare l’affascinante storia del Formaggio di Fossa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

tre weekend da gustare con il formaggio di fossa

© Ilrestodelcarlino.it - Tre weekend da gustare con il formaggio di fossa

Argomenti simili trattati di recente

tre weekend gustare formaggioTre weekend da gustare con il formaggio di fossa - In vetrina anche altre eccellenze del territorio: dal savòr alle teglie. Lo riporta msn.com

tre weekend gustare formaggioSagre di gusto: gli appuntamenti golosi di metà novembre - Le sagre e gli eventi enogastronomici più interessanti in tutta Italia, tra carni, formaggi e prelibatezze regionali. Riporta msn.com

tre weekend gustare formaggioTre weekend di gusto, ospiti e eventi per la Mostra Mercato del Tartufo Bianco delle Colline Sanminiatesi - San Miniato si prepara ad accogliere la 54esima edizione della Mostra Mercato del Tartufo Bianco delle Colline Sanminiatesi, un evento che quest'anno ... Riporta gonews.it

Cerca Video su questo argomento: Tre Weekend Gustare Formaggio