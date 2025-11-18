Tre punti che fanno bene Salgono morale e classifica

Sport.quotidiano.net

La vittoria sulla Pianese, la più ampia delle 4 conquistate dal Pontedera in queste 14 giornate, ha dato ossigeno alla classifica. Con questo 2-0, come ha detto l’allenatore Leonardo Menichini, "non abbiamo comunque fatto ancora niente", ma il +4 messo sulla quintultima (il Livorno) rende ancora più stimolante il confronto di venerdì sera col Bra (quartultimo e dietro di 5 punti) a Sestri Levante. Visto il livello di prestazione raggiunto e ribadito, la crescita di alcuni giocatori tipo Faggi e Manfredonia e il ritorno di Ianesi, il futuro pare un pochino più incoraggiante. Ma non solo per questo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

