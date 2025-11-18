Tre giorni dopo l' inaugurazione un camion danneggia la fontana di piazza Alessandrini

18 nov 2025

A tre giorni dall'inaugurazione, danneggiata una delle due fontane della nuova piazza Alessandrini. Il camion della ditta che, per conto del Comune, si sta occupando dell'installazione delle luminarie di Natale, è infatti salito sulla struttura, provocando il cedimento delle lastre che la. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

