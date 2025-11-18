Tre biblioteche premiate dal finanziamento del Ministero della Cultura
Sono tre i soggetti presenti sul territorio di Capua che beneficeranno della somma di 4.000 euro grazie al finanziamento del Ministero della Cultura destinato al potenziamento delle biblioteche.La Direzione Generale Biblioteche e Istituti Culturali del Ministero della Cultura ha pubblicato. 🔗 Leggi su Casertanews.it
News recenti che potrebbero piacerti
L'Associazione Italiana Biblioteche (AIB) ha condiviso il nostro evento sulla presentazione della Guida 2025 "Nati per Leggere"! Un riconoscimento per l' impegno nella promozione della lettura fin dalla prima infanzia. Vi aspettiamo il 21 novembre alle or - facebook.com Vai su Facebook
Tre finanziamenti europei a giovani ricercatori - 5 milioni di euro ciascuno per 5 anni dal Consiglio europeo della ricerca Erc, principale ... Da vita.it