Tre biblioteche premiate dal finanziamento del Ministero della Cultura

Casertanews.it | 18 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono tre i soggetti presenti sul territorio di Capua che beneficeranno della somma di 4.000 euro grazie al finanziamento del Ministero della Cultura destinato al potenziamento delle biblioteche.La Direzione Generale Biblioteche e Istituti Culturali del Ministero della Cultura ha pubblicato. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

Tre finanziamenti europei a giovani ricercatori - 5 milioni di euro ciascuno per 5 anni dal Consiglio europeo della ricerca Erc, principale ... Da vita.it

Cerca Video su questo argomento: Tre Biblioteche Premiate Finanziamento