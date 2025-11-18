Travaglia si regala il Rally di Madeira per i 60 anni

18 nov 2025

Treno di emozioni per il sessantenne campione trentino: un nuovo capitolo sportivo sulla potente BMW M3 e il ritorno nelle strade di Madeira. Compie sessant’anni e invece di spegnere semplicemente le candeline decide di riaccendere un percorso agonistico che sembrava chiuso da tempo. Renato Travaglia, nome storico del rallismo italiano ed europeo, sceglie di celebrare . 🔗 Leggi su Tuttorally.news

