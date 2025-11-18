Travaglia si regala il Rally di Madeira per i 60 anni
Treno di emozioni per il sessantenne campione trentino: un nuovo capitolo sportivo sulla potente BMW M3 e il ritorno nelle strade di Madeira. Compie sessant’anni e invece di spegnere semplicemente le candeline decide di riaccendere un percorso agonistico che sembrava chiuso da tempo. Renato Travaglia, nome storico del rallismo italiano ed europeo, sceglie di celebrare . 🔗 Leggi su Tuttorally.news
Argomenti simili trattati di recente
Per Natale (ma anche prima, dopo, durante) regala e regalati Kore de Alcatraz. Ottime tisane biologiche, libri divertenti e interessanti e poi le mitiche magliette di Alcatraz che puoi prenotare per metterle sotto l'albero! "Buone" cose in tutti i sensi perché con il tu - facebook.com Vai su Facebook