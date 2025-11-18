Trapianti di capelli in studio abusivo donna in fin di vita | denunciati due sanitari

La Polizia di Stato ha denunciato due persone, un medico e un’operatrice, per esercizio abusivo della professione medica e lesioni personali gravissime. Le indagini, coordinate dalla Procura di Arezzo, hanno portato alla luce una clinica illegale per trapianti al cuoio capelluto attiva nel centro della città. La pericolosa attività è emersa in seguito alla denuncia di una paziente che, dopo essersi sottoposta a un intervento, è stata trasportata in stato di incoscienza e in grave pericolo di vita all’Ospedale S. Donato di Arezzo. La donna ha riportato gravi complicazioni a causa di un’infezione diffusa, sorta dopo la somministrazione dell’anestesia durante l’operazione. 🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Trapianti di capelli in studio abusivo, donna in fin di vita: denunciati due sanitari

