Tramvie e scuole | gli studenti protagonisti contro le molestie sui mezzi di trasporto

Firenze, 18 novembre 2025 – I mezzi pubblici diventano palcoscenico di consapevolezza e prevenzione: gli studenti di due scuole secondarie di secondo grado servite dalla tramvia fiorentina hanno partecipato al progetto “One Two FREE”, ideato da Gest e Artemisia contro le molestie sui mezzi di trasporto, e i loro video ora saranno visibili alle fermate tramite foto e QR code. Davvero una bellissima soddisfazione per i ragazzi. Anna Maria Addabbo, preside del Russell-Newton di Scandicci L’iniziativa, parte del Cartellone OFF de l’Eredità delle Donne, è stata lanciata a marzo con una guida pratica contenente consigli e informazioni per reagire in caso di molestie o aggressioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

