Tramvie e scuole | gli studenti protagonisti contro le molestie sui mezzi di trasporto
Firenze, 18 novembre 2025 – I mezzi pubblici diventano palcoscenico di consapevolezza e prevenzione: gli studenti di due scuole secondarie di secondo grado servite dalla tramvia fiorentina hanno partecipato al progetto “One Two FREE”, ideato da Gest e Artemisia contro le molestie sui mezzi di trasporto, e i loro video ora saranno visibili alle fermate tramite foto e QR code. Davvero una bellissima soddisfazione per i ragazzi. Anna Maria Addabbo, preside del Russell-Newton di Scandicci L’iniziativa, parte del Cartellone OFF de l’Eredità delle Donne, è stata lanciata a marzo con una guida pratica contenente consigli e informazioni per reagire in caso di molestie o aggressioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Argomenti simili trattati di recente
’ Lunedì 3 novembre il Ministro dell’Istruzione e del Merito sarà a Lumezzane per il taglio del nastro delle scuole “ - facebook.com Vai su Facebook
Tramvie e scuole: gli studenti protagonisti contro le molestie sui mezzi di trasporto - I video realizzati dai ragazzi arrivano alle fermate della tramvia per sensibilizzare cittadini e passeggeri sulla sicurezza sui mezzi pubblici ... Si legge su msn.com
Scuola: il 29 maggio a Roma l’evento conclusivo del progetto “da studenti a protagonisti” - “Da Studenti a Protagonisti”: questo il tema dell’evento conclusivo dei progetti educativi della Cooperativa Sophia nelle scuole, dove studenti italiani, dello spettacolo viaggiante e senegalesi ... Segnala agensir.it
Scuola: Cooperativa Sophia, il 29 maggio a Roma evento con 700 studenti e flash mob, cortometraggi, numeri circensi, project work - “Da studenti a protagonisti” è il titolo dell’evento conclusivo che si svolgerà il 29 maggio l’Auditorium della Tecnica di Roma, che tirerà le fila dei progetti educativi della Cooperativa Sophia, ... Da agensir.it