trailer di project hail mary con ryan gosling che combatte l amnesia per salvare la terra

Un nuovo capitolo nel panorama della fantascienza si apre con l'attesa presenza di Ryan Gosling in un ruolo che promette tensione, mistero e una forte componente emotiva. Dopo il successo di Barbie, l'attore si appresta a interpretare il protagonista di L'ultima missione: Project Hail Mary, un adattamento del romanzo di Andy Weir. Il trailer ufficiale, di oltre tre minuti, offre un'anticipazione ricca di scene mozzafiato e dettagli che mettono in evidenza la natura drammatica e avventurosa di questa produzione. trama e ambientazione del film. amnesia e missione spaziale. Il film presenta la storia di Ryland Grace, un ex docente di biologia molecolare che si risveglia a bordo di un'astronave, lontano anni luce dalla Terra.

