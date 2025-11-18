Tragedia in via Caffaro | turista muore cadendo dalla tromba delle scale del B&b dove alloggiava

Un turista statunitense di circa 70 anni è morto questa sera precipitando dal quarto piano nella tromba delle scale del B&b dove alloggiava. La tragedia è successa questa sera intorno alle 20 in via Caffaro. Sul posto sono intervenuti il 118 e la Croce Verde Genovese, ma per l'uomo non c'è stato. 🔗 Leggi su Genovatoday.it