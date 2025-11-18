Traffico Roma del 18-11-2025 ore 20 | 30
Luceverde Roma Bentrovati traffico in diminuzione sulla principale rete viaria della capitale ancora qualche problema su via Aurelia dove per un incidente permangono incolonnamenti in uscita dalla città a via Aurelia Antica a Raccordo Anulare e sullo stesso raccordo anulare per traffico ancora rallentamenti e code in carreggiata esterna tra la Roma Fiumicino e La Romanina rallentamenti anche in carreggiata interna tra Nomentana e il video con la 24 Roma Teramo Andiamo su via del Foro Italico tratto della tangenziale coda dalla galleria Giovanni XXIII a via Salaria in direzione di San Giovanni proseguono i lavori di notte al ponte dell'Industria o in fascia oraria compresa tra le 22 e le 7 fino al 20 novembre il divieto interessa anche via del Porto Fluviale tra via delle Conce e via della riva Ostiense con deroghe per i residenti si lavora di notte anche sul tratto Urbano della A24 Roma Teramo chiuso dalle 22 alle 7 a Portonaccio è l'uscita per la tangenziale est nelle due direzioni e con lo stesso orario quindi 22 sei chiusa la galleria Giovanni Simo tra via della Pineta Sacchetti e via del Foro Italico in direzione quindi di San Giovanni ma per i dettagli di queste e di altre notizie potete consultare il sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
