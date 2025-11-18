Traffico Roma del 18-11-2025 ore 07 | 30

Luceverde Roma Un saluto dalla redazione code per traffico intenso sulla carreggiata interna del raccordo tra Casilina e doppia segnalato anche un incidente intenso il traffico sul tratto Urbano della Roma L'Aquila con code tra il raccordo è l'uscita per la tangenziale est In quest'ultima direzione code sulla stessa tangenziale Tra via di Pietralata e via dei Campi Sportivi verso lo stadio Olimpico trafficata la via Salaria concludi tra la motorizzazione civile l'uscita per la tangenziale stessa situazione sulla via Flaminia con coda tra Labaro e via dei due punti verso il centro città la coda per traffico sulla via Pontina tra il raccordo è la Cristoforo Colombo In quest'ultima direzione maggiori informazioni su queste altre notizie sono disponibili sul sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

