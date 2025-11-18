Traffico Lazio del 18-11-2025 ore 17 | 30

Luceverde Lazio ben trovati i consueti spostamenti di queste ore a Roma sul Raccordo Anulare maggiori difficoltà è lungo la carreggiata interna dove per un incidente avvenuto all'altezza del Bivio per l'ospedale Sant'Andrea ci sono incolonnamenti a partire dall' Area di Servizio Selva Candida proseguendo poi sul Raccordo Anulare in carreggiata interna per traffico si sta in fila tra bufalotte Prenestina stessa situazione carreggiata esterna tra la Roma vicino La Romanina altre coda in uscita dalla capitale sul tratto Urbano della A24 roma-teramo da Portonaccio a raccordo anulare 3 lentamente code poi su via Pontina tra Pomezia e Aprilia in direzione di Latina in 3D lavori anticipiamo quelli in programma per questa notte sul tratto Roma Napoli della 1 dalle 22 alle 6 chiusa per chi proviene da Napoli l'immissione sulla diramazione di Roma Nord in direzione del raccordo anulare con lo stesso orario che viaggia sulla diramazione di Roma nord non potrei mettersi sull'autosole in direzione di Firenze è sempre dalle 22 alle 6 è chiuso il tratto Urbano della A24 roma-teramo tra Portonaccio il bivio per la tangenziale le due direzioni altri lavori interessano la Roma Fiumicino dalle 22 alle 6 chi proviene da Fiumicino non potrei mettersi sulla A12 Roma Civitavecchia in direzione di Civitavecchia bene tutto Grazie per l'attenzione un servizio a cura della C in collaborazione con Roma Capitale https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

