Tra stelle e lacrime | storie di chi ha scelto il transito nel ruolo civile

Laprimapagina.it | 18 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

di Paolo Fedele * Lo squilibrio tra le procedure di impiego dei militari – che privilegiano spesso l’interesse dell’Amministrazione rispetto a quello personale – non è un dettaglio burocratico: è una ferita aperta che intacca profondamente il benessere emotivo dei militari e delle loro famiglie. Ogni trasferimento lontano da casa, ogni decisione amministrativa che ignora l’impatto sulla vita privata, ogni scelta forzata per mantenere la carriera operativa pesa sul cuore e sulla mente di chi serve il Paese, e non può essere lasciata fuori dalla competenza delle Associazioni Sindacali, chiamate a tutelare diritti, dignità e sicurezza psicologica. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

tra stelle e lacrime storie di chi ha scelto il transito nel ruolo civile

© Laprimapagina.it - Tra stelle e lacrime: storie di chi ha scelto il transito nel ruolo civile

Contenuti che potrebbero interessarti

Dramma della malattia a Ballando con le stelle: lacrime e rivelazione in diretta - Nella puntata di sabato 8 novembre di Ballando con le stelle, un momento di grande emozione ha toccato il cuore di molti. Riporta chedonna.it

stelle lacrime storie haBallando con le stelle, le pagelle: Fialdini si ritira (4), Marcella Bella eliminata (5), Martina Colombari incanta (9), il dolore e la vittoria di Andrea Delogu (8.5) - Ritmo serrato, emozioni, balli, lacrime e storie che hanno toccato corde profondissime: l'ottava puntata di Ballando con le stelle non ha deluso le aspettative. msn.com scrive

stelle lacrime storie haMartina Colombari in lacrime a Ballando per il figlio Achille Costacurta/ “Era come un corpo senza vita” - Martina Colombari in lacrime a Ballando per il figlio Achille Costacurta "Era come un corpo senza vita", il drammatico racconto sulla malattia ... Riporta ilsussidiario.net

Cerca Video su questo argomento: Stelle Lacrime Storie Ha