Tra stelle e lacrime | storie di chi ha scelto il transito nel ruolo civile

di Paolo Fedele * Lo squilibrio tra le procedure di impiego dei militari – che privilegiano spesso l’interesse dell’Amministrazione rispetto a quello personale – non è un dettaglio burocratico: è una ferita aperta che intacca profondamente il benessere emotivo dei militari e delle loro famiglie. Ogni trasferimento lontano da casa, ogni decisione amministrativa che ignora l’impatto sulla vita privata, ogni scelta forzata per mantenere la carriera operativa pesa sul cuore e sulla mente di chi serve il Paese, e non può essere lasciata fuori dalla competenza delle Associazioni Sindacali, chiamate a tutelare diritti, dignità e sicurezza psicologica. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Tra stelle e lacrime: storie di chi ha scelto il transito nel ruolo civile

