Sono passati ormai nove anni da quella telefonata in cui mister Gian Piero Gasperini avvisava il presidente Antonio Percassi dell’intenzione di voler lanciare tutti i giovani italiani nella delicatissima sfida contro il Napoli. Per il tecnico di Grugliasco era quasi un dentro-o-fuori dopo i 6 punti raccolti nelle prime 6 partite a Bergamo. Siamo nella stagione 201617, quella che ha iniziato il cambiamento della storia dell’Atalanta. E quel match del 2 ottobre all’allora Atleti Azzurri d’Italia è stato il primo passo. Quella stagione fu la rivelazione per dei ragazzi cresciuti al centro Bortolotti e ceduti a peso d’oro nelle sessioni di mercato seguenti: Franck Kessié e Andrea Conti al Milan per quasi 60 milioni di euro complessivi, Mattia Caldara alla Juventus e Roberto Gagliardini all’Inter per 20 e 25 milioni. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

© Bergamonews.it - Tra ritirati, ‘spariti’ e chi è ancora protagonista: che fine han fatto i talenti della ‘prima classe’ di Gasperini