Tra conferme e new entry ecco quali sono i migliori vini italiani del 2025 | la classifica completa di Wine Spectator

I vini italiani si confermano campioni assolut i agli occhi della critica degli Stati Uniti, il mercato numero uno, ed è una notizia importante in un momento storico difficile con le vendite negli States che, principalmente a causa dell’effetto dazi, appaiono in calo. Ma, ancora una volta, la passione per l’Italia è confermata dalla presenza significativa di ben 20 vini italiani nella ‘ ‘Top 100” 2025 by ” Wine Spectator”, l’influente classifica del magazine Usa che ha, di riflesso, un peso importante sul mercato del vino mondiale, e che vede molte etichette diverse dal Nord al Sud del Belpaese (ma con tanta Toscana: il 50%, seppur dal 70% del 2024). 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Tra conferme e new entry ecco quali sono i migliori vini italiani del 2025: la classifica completa di Wine Spectator

