Totti si sbilancia | Yildiz Soulé o Nico Paz? Quello che mi intriga di più è… Le parole dell’ex numero 10

Juventusnews24.com | 18 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Totti si sbilancia: «Yildiz, Soulé o Nico Paz? Quello che mi intriga di più è.». Le parole dell’ex numero 10 sui giovani talenti della Serie A. Quando parla  Francesco Totti, il mondo del calcio si ferma ad ascoltare, riconoscendo nelle sue parole l’autorevolezza di chi ha scritto la storia di questo sport. A margine del  Grand Slam Padel Show, l’eterno numero 10 giallorosso si è concesso ai microfoni di  DAZN, offrendo una panoramica lucida sugli equilibri della Serie A e sui talenti emergenti che stanno infiammando il campionato. La prima analisi riguarda la  corsa Scudetto. Totti non vede un dominatore unico, ma una lotta serrata ristretta a tre pretendenti principali. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

totti si sbilancia yildiz soul233 o nico paz quello che mi intriga di pi249 2328230 le parole dell8217ex numero 10

© Juventusnews24.com - Totti si sbilancia: «Yildiz, Soulé o Nico Paz? Quello che mi intriga di più è…». Le parole dell’ex numero 10

Contenuti che potrebbero interessarti

Spalletti il Samurai: Yildiz sarà il suo Totti nella migliore versione - Spalletti in bianco e nero sarà lo stesso che è stato in azzurro vario, molto azzurro, azzurro e nero, azzurro e bianco (Zenit), giallo e rosso, due volte, tutti i colori del ... Lo riporta corrieredellosport.it

Cerca Video su questo argomento: Totti Sbilancia Yildiz Soul233