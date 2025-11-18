Totti | Il lavoro di Gasperini non si è visto ma se questo è l’effetto ben venga
Stanno piano piano andando in archivio le partite delle Nazionali, con la Roma oggi di nuovo a Trigoria per la ripresa degli allenamenti con vista su Cremona. A parlare dei giallorossi fin qui ci ha pensato un certo Francesco Totti ai microfoni di Dazn: “ Il lavoro di Gasperini ancora non si è visto, non parlo da tifoso ma da addetto ai lavori. Non sto vedendo quello che ho visto all’Atalanta, ora ha giocatori diversi, ma se questo è l’effetto ben venga, dato che siamo primi senza vedere il vero Gasperini. Quando arriverà vuol dire che partiremo alla grande. Dybala e Soulé? Sono una bella coppia e possono giocare insieme”. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
