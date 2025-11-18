Torrone e il dono alle mogli si rinnova la tradizione | la Fiera di Santa Caterina inaugura il Natale forlivese
Martedì 25 novembre torna la tradizionale Fiera di Santa Caterina, appuntamento che inaugura ufficialmente il calendario delle iniziative natalizie cittadine. La manifestazione - in programma dalle 7,30 alle 20 nei pressi di piazzetta Don Garbin, davanti alla chiesa di San Biagio - proporrà come. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
