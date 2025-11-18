Torno a casa ferito Carlos Alcaraz deve fermarsi | perché anche lui ha detto no alla Coppa Davis
Non ci sarà neanche Carlos Alcaraz alle Final 8 di Coppa Davis che iniziano oggi a Bologna. Ad annunciarlo è stato lo stesso tennista, che in un post su Instagram ha spiegato le ragioni del forfait: «Ho un edema all’ischiotibiale della gamba destra e la raccomandazione medica è di non gareggiare. Ho sempre detto che giocare per la Spagna è la cosa più bella che ci sia e non vedevo l’ora di aiutare a combattere per l’Insalatiera (il soprannome del trofeo della Coppa Davis, ndr ). Torno a casa ferito». Alcaraz avrebbe fatto il suo esordio con la squadra spagnola giovedì 20 novembre nel quarto di finale contro la Repubblica Ceca. 🔗 Leggi su Open.online
