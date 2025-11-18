Torna la ruota panoramica | ecco la Maestosa per svettare su Pisa a 32 metri d’altezza

Pisa, 18 novembre 2025 – Torna la ruota panoramica a Pisa, e quest’anno lo fa raddoppiando dimensioni e ambizioni. L’attrazione, che sarà operativa a partire da martedì 25 novembre, giorno dell’accensione di Pisa Città del Natale, sarà più imponente rispetto alla precedente edizione: “La Maestosa 2” raggiungerà i 32 metri di altezza, contro i 23 della ruota installata lo scorso anno A confermarlo è Roberto Lupetti, della ditta Lupetti Attrazioni, realtà originaria di Calci che da tre generazioni lavora nel settore. “È una nuova ruota, di ultima generazione, con cabine semichiuse e un centro display per le sponsorizzazioni”, racconta Lupetti, che assicura una vista ancora più suggestiva sulla città. 🔗 Leggi su Lanazione.it

