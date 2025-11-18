torna la fiera del lavoro apre lo sportello talent

Domani e il 20 novembre torna ‘ Work on Work ’. Si tratta della Fiera nazionale di servizio al mondo del lavoro nel quartiere fieristico di Ferrara. Il Comune di Ferrara sarà presente con uno stand (Pad. 3 stand A8) ed ha organizzato una serie di appuntamenti e approfondimenti insieme all’ Agenzia per lo sviluppo Sipro. Cinque le aree tematiche Digital Leap (AI, cybersecurity e nuove professioni); Green Shift (transizione ecologica e sostenibilità del lavoro); Inclusive Edge (strategie per valorizzare la diversità e costruire ambienti di lavoro inclusivi); Work Ethics (legalità, diritti, previdenza); Talent on the move (upskilling, reskilling e politiche di talent management per prevenire la fuga di competenze). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

