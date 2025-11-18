Torna in Sicilia il tour di A Christmas Carol il magico musical di Natale

Dopo il successo straordinario ottenuto nelle scorse stagioni ritorna per l’ottavo tour a grande richiesta in Sicilia “A Christmas Carol Musical”, l’incantevole e magico musical di Natale, scritto e diretto da Melina Pellicano, prodotto da Dpm, liberamente tratto dal romanzo di Charles Dickens. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Scopri altri approfondimenti

Con le feste torna il caro voli in Sicilia: Carmina (M5S): "Una vergogna che si ripete" #Tp24 #Notizie #Sicilia - facebook.com Vai su Facebook

Spettacoli, torna in Sicilia il tour di “A Christmas Carol Musical”L’incantevole e Magico Musical di Natale” - Dopo il successo straordinario ottenuto nelle scorse stagioni ritorna per l’ottavo tour a grande richiesta in Sicilia “A Christmas Carol Musical”L’incantevole e Magico Musical di Natale, scritto e dir ... Si legge su mondopalermo.it

Spettacoli, torna in Sicilia il tour “A Christmas Carol Musical”: tappa anche a Palermo - Dopo il successo straordinario ottenuto nelle scorse stagioni, ritorna per l’ottavo tour a grande richiesta in Sicilia “A Christmas Carol Musical – L’incantevole e Magico Musical di Natale”, scritto e ... mondopalermo.it scrive

"A Christmas Carol Musical" torna in Sicilia - Dopo il successo fatto registrare nella passata stagione ritorna in Sicilia, per il settimo tour, "A Christmas Carol Musical", lo spettacolo prodotto dalla Dpm e liberamente tratto dal romanzo di ... Segnala ansa.it