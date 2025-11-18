Caos nell’aula consiliare ieri mattina. Durante la replica della consigliera Dem Mirella Giangiacomi alle parole dell’assessore al Commercio Angelo Eliantonio, all’improvviso il collega ai Lavori pubblici, Stefano Tombolini, ha iniziato a inveire contro l’esponente del Partito Democratico. I toni si sono alzati parecchio, sono volati insulti, Tombolini ha accusato la Giangiacomi di dire cose non vere, utilizzando altri termini, chiedendo a gran voce al presidente del consiglio, Simone Pizzi, di toglierle la parola. Lo stesso Pizzi ha chiesto all’assessore, davvero molto nervoso in quel momento, di uscire dall’aula, incassando le accuse proprio di Tombolini, reo lo stesso Pizzi di non aver interrotto un intervento dal minutaggio troppo lungo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Tombolini show in consiglio. Nel mirino anche gli alleati