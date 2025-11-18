Tiritiello il difensore-bomber | La mattina vado a pescare in barca il pomeriggio sono al campo

Andrea Tiritiello racconta a Fanpage.it il suo sorprendente inizio di stagione con la Virtus Entella in Serie B, con cinque gol in sei partite casalinghe. Il difensore-bomber ha svelato i 'segreti' dietro le tante reti e ha parlato del suo legame con l’Isola d’Elba. 🔗 Leggi su Fanpage.it

