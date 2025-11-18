Tiritiello difensore-bomber | Io Sergio Ramos e quella rovesciata I gol per l' Entella? È come pescare

18 nov 2025

L'uomo nuovo della B è già a quota 5 reti: "Aspetto il pallone come quando il pesce arriva a mangiare ed è fatta".

© Gazzetta.it - Tiritiello, difensore-bomber: "Io, Sergio Ramos e quella rovesciata. I gol per l'Entella? È come pescare"

