Tirelli mental coach analizza la situazione psicologica dell’Italia | Le due parole chiave sono equilibrio e autostima Questa è la differenza tra club e Nazionale
Il mental coach Stefano Tirelli analizza la situazione psicologica della Nazionale dopo la sconfitta con la Norvegia e offre soluzioni per il futuro Stefano Tirelli, mental coach che ha lavorato con diversi giocatori di calcio, interviene oggi su Tuttosport per analizzare la situazione della Nazionale sotto il profilo psicologico dopo la debacle con la Norvegia. . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Altre letture consigliate
Svincolo sulla A30 Maddaloni: il Presidente Luigi Della Gatta, opera attesa e strategica destinata a restituire la competitività alle aziende. Emanuele Tirelli @ilmattino.it https://shorturl.at/ucATf - facebook.com Vai su Facebook
Il mental coach analizza l'Italia di Gattuso: "Ecco cosa bisogna fare" - Stefano Tirelli, docente presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore, che in passato ha seguito diversi campioni del calcio ha anlizzato gli Azzurri in vista dei Playoff ... Riporta tuttosport.com
Il mental coach Tirelli a RFV: "I soccorsi di Fiorentina-Inter al limite tra agonismo e umanità" - Stefano Tirelli, docente universitario alla Cattolica di Milano ed ex mental coach dell'Inghilterra di Fabio Capello, ha parlato a Radio FirenzeViola per fornire una visione da esperto su quanto ... Scrive m.tuttomercatoweb.com
Il mental coach Tirelli sulle difficoltà di Leao: "L'elemento fisico va di pari passo con la mente" - Stefano Tirelli, noto mental coach, è stato intervistato da Tuttosport per commentare le difficoltà di Rafael Leao in quest'avvio di stagione col Milan. Riporta tuttomercatoweb.com