Il mental coach Stefano Tirelli analizza la situazione psicologica della Nazionale dopo la sconfitta con la Norvegia e offre soluzioni per il futuro Stefano Tirelli, mental coach che ha lavorato con diversi giocatori di calcio, interviene oggi su Tuttosport per analizzare la situazione della Nazionale sotto il profilo psicologico dopo la debacle con la Norvegia. . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Tirelli (mental coach) analizza la situazione psicologica dell’Italia: «Le due parole chiave sono equilibrio e autostima. Questa è la differenza tra club e Nazionale»