Tiago Gabriel Inter derby di mercato con la Juve per arrivare al centrale? Svelata la valutazione fatta dal Lecce
Inter News 24 : le cifre per il difensore. Ancora una volta, il fiuto di Pantaleo Corvino ha fatto centro. Il responsabile dell’area tecnica del Lecce, noto scopritore di talenti, ha pescato l’ennesimo prospetto destinato a far parlare di sé. Nell’indifferenza generale dello scorso gennaio, Corvino aveva prelevato dall’Estrela Amadora, squadra di metà classifica del campionato portoghese, il giovane Tiago Gabriel. Ieri era uno sconosciuto per la maggior parte degli addetti ai lavori, oggi è diventato un punto fermo nello scacchiere tattico di Eusebio Di Francesco, allenatore dei salentini, e si candida a diventare presto un uomo mercato di primo piano. 🔗 Leggi su Internews24.com
