Tiago Gabriel Inter derby di mercato con la Juve per arrivare al centrale? Svelata la valutazione fatta dal Lecce

Internews24.com | 18 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 : le cifre per il difensore. Ancora una volta, il fiuto di Pantaleo Corvino ha fatto centro. Il responsabile dell’area tecnica del Lecce, noto scopritore di talenti, ha pescato l’ennesimo prospetto destinato a far parlare di sé. Nell’indifferenza generale dello scorso gennaio, Corvino aveva prelevato dall’Estrela Amadora, squadra di metà classifica del campionato portoghese, il giovane Tiago Gabriel. Ieri era uno sconosciuto per la maggior parte degli addetti ai lavori, oggi è diventato un punto fermo nello scacchiere tattico di Eusebio Di Francesco, allenatore dei salentini, e si candida a diventare presto un uomo mercato di primo piano. 🔗 Leggi su Internews24.com

Juve ed Inter su Tiago Gabriel: il Lecce fiuta una super plusvalenza - Tiago Gabriel, difensore centrale portoghese classe 2004 del Lecce, resta tra gli obiettivi di mercato della Juventus per rinforzare la difesa in vista delle prossime sessioni di calciomercato.

Juventus-Inter per Muharemovic del Sassuolo e Tiago Gabriel del Lecce - Tuttosport scrive che i bianconeri hanno messo gli occhi su due profili in particolare, già seguiti

Tiago Gabriel Juve: aumenta la concorrenza per il difensore del Lecce! Qual è il nuovo ostacolo a cui deve stare attenta la dirigenza bianconera, ultimissime - C'è un nuovo ostacolo a cui deve stare attenta la dirigenza bianconera, i dettagli La sfida eterna tra Juve e Inter si sposta dal rettangolo

