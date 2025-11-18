Ti spiego perché il titolo TNA a Kazarian è una scelta azzeccata

Frankie Kazarian è il nuovo campione del Mondo della Total NonStop Action Wrestling e. si dai, vado dritto al punto. Vi dico quindi la mia in merito al perché questa scelta potrebbe risultare decisamente funzionale. La gestione del segmento finale visto a iMPACT LIVE lo scorso giovedì, è stata intelligente per tre motivi: 1 – La rivalità tra TNA e NXT continua e a breve vedremo un evento per decretare il roster migliore, un extravaganza che i fan meritano e non quella roba vista con ShowDown a pochi giorni da BFG con il nome dello show cambiato in corsa per non offendere nessuno (che poi chi devi offendere se tu WWE hai un PLE che porta ancora il nome di ELIMINATION CHAMBER. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

