Norvegia, parla Thorsby: «Tornare al Mondiale? Significa tutto: dopo 25 anni di sofferenze siamo di nuovo lì. È stata una serata storica» C’è un bel pezzo di Italia nella Norvegia che ha brutalizzato l’Italia tra andata e ritorno con un 7-1 complessivo. Tuttosport ha raccolto la testimonianza di Morten Thorsby, 29 anni, giocatore del Genoa. . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Thorsby si racconta: «Tornare al Mondiale? Significa tutto: dopo 25 anni di sofferenze siamo di nuovo lì. È stata una serata storica. Sull’Italia…»

