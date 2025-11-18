The Odyssey Christopher Nolan | Con le camere IMAX posso riprendere attori a 30 cm e avere un suono decente

Prima dell'uscita in sala, il nuovo film epico di Nolan sta già riscrivendo la storia del cinema grazie alle tecnologie innovative utilizzate. L'hype alle stelle per The Odyssey è legato anche alle tecnologie innovative sviluppate da Christopher Nolan per regalare al pubblico un'esperienza mozzafiato. Il film sta scrivendo la storia del cinema come primo lungometraggio narrativo girato interamente con telecamere IMAX, il che ha permesso a Nolan di girare a distanza ravvicinata dai suoi attori ottenendo un suono utilizzabile in presa diretta. Il direttore della fotografia del film, Hoyte van Hoytema, ha rivelato alla rivista Empire di aver girato un filmato di prova IMAX di un bambino che leggeva il testo di Sound And Vision di David Bowie per verificare se le . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

