The Morning Show 4 Marion Cotillard La mia Celine è ambiziosa ma non può permettersi di essere libera

La verità, l'autenticità, l'ambizione, l'informazione secondo Marion Cotillard, new entry della quarta stagione di The Morning Show, che abbiamo incontrato per parlare della sua Celine Un po' come nel film di Barbie, The Morning Show 4 sembra dirci che una leadership sbilanciata non è mai la soluzione, e che bisogna, dunque, ricercare l'equilibrio tra uomini e donne al comando. Dopo gli scandali legati a Mitch, Paul e Cory, a rappresentare la neonata rete UBN ci sono Alex Levy (Jennifer Aniston), Stella (Greta Lee) e la nuova arrivata Celine Dumont, interpretata da Marion Cotillard. Quando la incontriamo su Zoom, piuttosto che stanca e provata dopo una giornata di interviste, la troviamo elegante, raffinata, bellissima, apparentemente snob, in realtà affettuosa e frizzante.

