Teyana Taylor dea d’oro sul red carpet dell’ELLE Women in Hollywood
Quando si parla di red carpet audaci e memorabili, Teyana Taylor sa sempre come catturare l’attenzione. All’evento ELLE Women in Hollywood 2025, la poliedrica artista ha fatto il suo ingresso con un look che ha lasciato tutti senza fiato. L’abito color oro celebra il corpo femminile con una sensualità dirompente e senza compromessi. Con la sua presenza magnetica, la Taylor ha dimostrato ancora una volta perché è considerata una delle icone fashion più coraggiose del panorama contemporaneo. Una serata di stelle a Hollywood. Un bacio per i fotografi L’evento ELLE Women in Hollywood rappresenta da anni uno degli appuntamenti più attesi nel calendario mondano a stelle e strisce. 🔗 Leggi su Lookdavip.tgcom24.it
