Test d’ingresso a Medicina 20 novembre 2025 | bocciati e pentiti possono iscriversi all’Università Ca’ Foscari

Giovedì 20 novembre 2025, alle ore 11, è previsto il primo appello dei test d’ingresso del semestre filtro della facoltà di Medicina. Le iscrizioni per sostenere i quiz si sono svolte dal 30 ottobre al 15 novembre 2025. Il secondo appello si svolgerà il 10 dicembre. Le materie d’esame sono Chimica, Fisica e Biologia. È possibile sostenere gli esami solo se siano stati rispettati gli obblighi di frequenza previsti dalla propria università. Per chi non avesse accesso alle prove, oppure per i bocciati e i pentiti, è importante informare che l’Università Ca’ Foscari riaprirà le immatricolazioni in quella che si può definire come una finestra straordinaria. 🔗 Leggi su Lettera43.it

