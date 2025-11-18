Terribile scontro lungo la via Emilia | muore a 52 anni donna di origine salentina

Lecceprima.it | 18 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

SECUGNANO (Lodi)NEVIANO – Tragedia sulle strade lombarde lungo la via Emilia: nella giornata di ieri un terribile scontro tra due auto, attorno alla 9.50, a Secugnano, nel Basso Lodigiano, è costato la vita a una 52enne, Cosima Cuppone, nota come Mimina, residente a Terranova dei Passerini, ma. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

Immagine generica

