Terranuova Bracciolini sequestrati 100 grammi di droga e oltre 12mila euro | un arresto della Guardia di Finanza nel Valdarno

Proseguono le attività di controllo della Guardia di Finanza di Arezzo per il contrasto ai traffici illeciti nel territorio provinciale. Nel pomeriggio di giovedì scorso, i militari della Compagnia di San Giovanni Valdarno hanno arrestato un uomo di origine albanese nel Comune di Terranuova Bracciolini, dopo aver rinvenuto sostanze stupefacenti e denaro contante ritenuto riconducibile ad attività di spaccio. L’attenzione delle Fiamme Gialle era stata attirata dai movimenti sospetti dell’uomo, osservato mentre si aggirava tra Terranuova Bracciolini e Montevarchi con atteggiamento nervoso, soste frequenti e rapidi contatti con diversi soggetti. 🔗 Leggi su Lortica.it

