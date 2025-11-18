Terni trentunesima edizione di Umbria Libri | Garantita un’offerta culturale di altissimo livello GLI OSPITI

Cinquanta case editrici, sessanta eventi, quaranta tra autori, scrittori ed intellettuali. L’edizione ‘ternana’ di Umbria Libri è stata presentata nella mattinata di martedì 18 novembre nella sala della Biblioteca comunale. Il claim ‘Stati di natura’ è stato scelto per il festival letterario. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

News recenti che potrebbero piacerti

Tragica #caduta da pulmino, muore donna disabile psichica #autopsia #CampellosulClitunno #cooperativasociale #disabilepsichica #FedericaFilippi #Flaminia #Incidente #NevilaToma #procuradiSpoleto #pulmino #SimonettaDaidone #Spoleto #Terni #trevi - facebook.com Vai su Facebook

UmbriaLibri torna a Perugia e Terni con 'Stati di natura' - La Giunta informa - Ansa.it - "Stati di natura" è il titolo evocativo scelto per UmbriaLibri che tornerà a Perugia dal 24 al 26 ottobre e a Terni dal 28 al 30 novembre. Scrive ansa.it

Sweet Pampepato 2025: Terni celebra il suo docle a cupola, volto più goloso dell'Umbria - Dal 21 al 23 novembre torna la rassegna dedicata alla specialità fatta di spezie, cacao, miele e frutta secca. Secondo quotidiano.net

Terni, addio a Umbria Jazz «Puntiamo sui Gospel» - Il sindaco Stefano Bandecchi ha annunciato la cancellazione della tappa ternana di Umbria Jazz per l'edizione 2025. Da ilmessaggero.it