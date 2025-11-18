Terminato il restauro del monumento di Cinque Giornate

Milanotoday.it | 18 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il monumento di piazza Cinque Giornate a Milano è pronto a essere svelato dopo il termine di un lungo intervento conservativo. In questi giorni sono in corso le operazioni di smontaggio dei ponteggi, montati circa un anno fa per ridare lustro all'obelisco simbolo del Risorgimento milanese. Il. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

terminato restauro monumento cinqueA Milano concluso restauro monumento dedicato a Cinque giornate - Il monumento dedicato alle Cinque giornate di Milano, nell'omonima piazza, torna a spendere dopo il restauro. Riporta ansa.it

ARREDO URBANO. IL MONUMENTO DELLE CINQUE GIORNATE TORNA A SPLENDERE DOPO IL RESTAURO - com) Milano, 18 novembre 2025 – L’obelisco di piazza Cinque Giornate, simbolo del Risorgimento milanese, si prepara ad essere nuovamente ammirato. Si legge su mi-lorenteggio.com

Cinque Giornate, il restauro restituisce colore al monumento - Aveva diverse cromie alla sua realizzazione il monumento alle Cinque giornate di Milano realizzato in 13 anni dallo scultore Giuseppe Grandi per omaggiare l'insurrezione che portò brevemente la città ... Come scrive ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Terminato Restauro Monumento Cinque