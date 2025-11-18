Tensione tra Fratelli d’Italia e il Quirinale
Tensione tra il capogruppo alla Camera di Fratelli d’Italia, Bignami, e il Quirinale. Le opposizioni all’attacco. Servizio di Augusto Cantelmi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
News recenti che potrebbero piacerti
Tensione negli studi de L'aria che tira nella puntata di oggi. Francesco Cancellato, direttore di Fanpage.it, e Marco Lisei, senatore di Fratelli d'Italia, si sono fronteggiati sui temi caldi dell'agenda politica: sicurezza, immigrazione e gestione delle periferie. Uno s - facebook.com Vai su Facebook
Tensione tra FdI e Quirinale - Scontro sulle accuse de La Verità: Bignami chiede una smentita, il Colle replica parlando di “attacchi ridicoli” ... Come scrive altarimini.it