Tensione tra Fratelli d’Italia e il Quirinale

Tv2000.it | 18 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tensione tra il capogruppo alla Camera di Fratelli d’Italia, Bignami, e il Quirinale. Le opposizioni all’attacco. Servizio di Augusto Cantelmi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

