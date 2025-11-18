Tensione Quirinale-Fdi sul Governo accuse di complotto e poi rassicurazioni

Roma, 18 nov. (askanews) – La tensione, per non chiamarla scontro tra il Quirinale e il partito di Giorgia Meloni, tocca il livello massimo dall’inizio della legislatura. L’aver dato credito, da parte di Fdi, alla tesi complottista proposta da Maurizio Belpietro su La Verità ha generato “stupore” al Colle. Non è raro che il quotidiano prenda di mira il capo dello Stato, la novità è proprio la decisione del capogruppo alla Camera, Galeazzo Bignami, di portarla al centro del dibattito e soprattutto la richiesta di una perentoria smentita di un articolo che ipotizza una manovra da parte della più alta istituzione della Repubblica per indebolire il governo e frenare le ambizioni della premier in vista della prossima legislatura. 🔗 Leggi su Ildenaro.it