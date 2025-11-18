Tensione Quirinale-Fdi sul Governo accuse di complotto e poi rassicurazioni
Roma, 18 nov. (askanews) – La tensione, per non chiamarla scontro tra il Quirinale e il partito di Giorgia Meloni, tocca il livello massimo dall’inizio della legislatura. L’aver dato credito, da parte di Fdi, alla tesi complottista proposta da Maurizio Belpietro su La Verità ha generato “stupore” al Colle. Non è raro che il quotidiano prenda di mira il capo dello Stato, la novità è proprio la decisione del capogruppo alla Camera, Galeazzo Bignami, di portarla al centro del dibattito e soprattutto la richiesta di una perentoria smentita di un articolo che ipotizza una manovra da parte della più alta istituzione della Repubblica per indebolire il governo e frenare le ambizioni della premier in vista della prossima legislatura. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
Scopri altri approfondimenti
Il pedagogista Daniele Novara li chiama “genitori impantanati nella gestione dei figli. Immersi in una cultura che chiede efficienza e armonia,raramente si insegna loro a stare nella tensione relazionale ed educativa" - facebook.com Vai su Facebook
Tensione Quirinale-Fdi sul Governo, accuse di complotto e poi rassicurazioni - (askanews) – La tensione, per non chiamarla scontro tra il Quirinale e il partito di Giorgia Meloni, tocca il livello massimo dall’inizio della legislatura. Lo riporta msn.com
Governo: Bignami (FdI), 'mai tirato in mezzo Mattarella, ma Garofani smentisca se può' - "Non abbiamo alcun dubbio che sia una ricostruzione infondata, per questo chiediamo questa smentita" del consigliere Garofani. iltempo.it scrive
Scontro aperto tra un fedelissimo di Meloni e i consiglieri di Mattarella: la replica del Quirinale - Tensioni istituzionali e accuse incrociate dopo il retroscena su Quirinale e Governo Meloni. Si legge su notizie.it