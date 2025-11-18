Tennis Abodi | Sinner è un esempio per tutti

Roma, 18 nov. (askanews) – “Sinner genera passione da solo, che vinca o che perda. Non è solo un soggetto da glorificare quando vince, ma è talmente un bravo ragazzo che credo possa essere un esempio per tutti”. Lo ha detto il ministro per lo sport e i giovani, Andrea Abodi, a “Un giorno da pecora” su Rai Radio 1. A chi chiede se è lo sportivo italiano più forte di sempre risponde che “ci sono altri grandissimi come Tomba, Pantani, Pellegrini e tanti altri. Ma la cosa entusiasmante è che crescono grandi atleti italiani che sono anche belle figure, che sanno rappresentare un’idea e rimarcare l’italianità. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

