Temporali e calo delle temperature a Salerno | le previsioni

La lunga estate di San Martino caratterizzata da sole e temperature molto miti siinterromperà bruscamente con l'arrivo di una perturbazione atlantica che porterà maltempo nel corso della giornata di martedì. Attese piogge e temporali, anche localmente intensi in particolare nelle ore centrali. Un. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Temporali e calo delle temperature a Salerno: le previsioni

Altre letture consigliate

Meteo a Palermo, dopo l'estate di San Martino temperature in calo: previsti temporali ift.tt/7OTXVcF Vai su X

ALLERTA #METEO #MOLISE: TEMPORALI, VENTO FORTE E TEMPERATURE IN CALO - facebook.com Vai su Facebook

Temporali e calo delle temperature a Salerno: le previsioni - interromperà bruscamente con l'arrivo di una perturbazione atlantica che porterà maltempo nel corso della giornata di martedì. Secondo salernotoday.it

Meteo, i temporali non risparmiano l'Italia. Ma c'è un aumento delle temperature - Ecco le previsioni per oggi in Italia secondo il servizio meteorologico dell'Aeronautica militare. Si legge su iltempo.it

Previsioni meteo, Caronte addio: tornano piogge e temporali violenti, giù le temperature - Nel dettaglio, le prossime ore vedranno l’ultima impennata delle temperature su gran parte dello Stivale con massime fino a 36°C a Foggia e Oristano, Firenze, Catania, Sassari, Siracusa e Terni a 35°C ... Secondo repubblica.it