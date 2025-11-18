AGGIORNAMENTO 17 novembre 2025: l’eliminato definitivo al televoto è stata Flaminia con il 7.58% (Rasha 32.79%, Domenico 23.69%, Giulia 19.05%, Francesca e Simone 16.89%). Nel nostro sondaggio avevamo assistito alla lotta tra Rasha e Giulia, con Francesca e Simone che spesso hanno dato il meglio. Ma ecco che i fan di Domenico si sono così resi conti che dovevano fare di più, tanto che l’hanno portato a superare la Soponariu! Aperto il nuovo sondaggio del televoto del Grande Fratello 2025 con protagonisti Flaminia Romoli, Domenico D’Alterio, Giulia Soponariu, Rasha Younes, Francesca e Simone. Questa volta verrà eliminato definitivamente uno di questi concorrenti. 🔗 Leggi su Latuafonte.com

© Latuafonte.com - Televoto Grande Fratello 9° puntata: sondaggio, eliminati e percentuali