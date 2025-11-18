Televoto Grande Fratello 9° puntata | sondaggio chi è stato eliminato e percentuali

AGGIORNAMENTO 17 novembre 2025: la prima eliminata definitiva al televoto della puntata è stata Flaminia con il 7.58% (Rasha 32.79%, Domenico 23.69%, Giulia 19.05%, Francesca e Simone 16.89%). Nel nostro sondaggio avevamo assistito alla lotta tra Rasha e Giulia, con Francesca e Simone che spesso hanno dato il meglio. Ma ecco che i fan di Domenico si sono così resi conti che dovevano fare di più, tanto che l’hanno portato a superare la Soponariu! Dopo l’eliminazione di Flaminia, in diretta TV Simona Ventura ha aperto stasera un nuovo televoto flash. Le concorrenti donne sono state al centro di un crudele gioco: la prima a rispondere a un televoto rosso, posizionato di fronte a loro, è finita in automatico in sfida. 🔗 Leggi su Latuafonte.com © Latuafonte.com - Televoto Grande Fratello 9° puntata: sondaggio, chi è stato eliminato e percentuali

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Adesso toccherà al pubblico da casa, attraverso il televoto, decidere chi dovrà abbandonare il Grande Fratello - facebook.com Vai su Facebook

Il televoto è ufficialmente aperto: scegli chi vuoi salvare tra Domenico, Francesca e Simone, Giulia e Grazia. #GrandeFratello Vai su X

Grande Fratello: chi è l’eliminato del 17 novembre? Francesca e Simone divisi - Grande Fratello, puntata del 17 novembre: chi è stato eliminato? Lo riporta mondotv24.it

Grande Fratello 2025, eliminati: chi è stato eliminato oggi, 17 novembre - Grande Fratello 2025, eliminati: chi è stato eliminato oggi, 17 novembre. Segnala tpi.it

Grande Fratello, sondaggi televoto: Rasha vs Domenico e incognita Giulia, il pubblico ha deciso. Chi esce stasera - L'ottava puntata stagionale del reality show su Canale 5 sancirà una nuova eliminazione: le nomination, chi si salva e chi è a rischio. Segnala libero.it