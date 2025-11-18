Telemarketing selvaggio nuova stretta di Agcom | dal 19 novembre il blocco delle telefonate provenienti dall’estero

Non sarà la fine di un incubo ma un bel freno alle chiamate commercial i provenienti da numeri mobili italiani. Quello del tele marketing selvaggio è un business da tre miliardi di euro per 15 miliardi di telefonate in un anno. D al 19 novembre scatta una nuova stretta per limitare la valanga di chiamate indesiderate che affliggono tutti i possessori di un cellulare. Il nuovo stop segue all’intervento dell’Agcom (Garante per le comunicazioni) dello scorso 19 agosto che ha reso operativo un primo blocco anti-spoofing per le finte numerazioni fisse italiane. Nel dettaglio le chiamate provenienti dall’estero che utilizzano una numerazione mobile italiana subiranno una verifica tecnica immediata. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

