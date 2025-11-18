Telemarketing aggressivo da domani 19 novembre nuovo filtro su chiamate dall’estero | cosa cambia

A partire da domani, mercoledì 19 novembre, in Italia entrerà in vigore una nuova misura contro il telemarketing aggressivo e le truffe telefoniche: saranno bloccate le chiamate commerciali provenienti dall’estero che utilizzano numeri mobili italiani falsificati. Lo ricorda il Codacons in una nota, parlando di una “novità che segue quella introdotta lo scorso 19 agosto, quando l’Agcom ha reso operativo un primo blocco anti-spoofing relativo alle finte numerazioni fisse italiane “. Come funziona il blocco. Il blocco funziona in questo modo. Le chiamate che arrivano dall’estero e mostrano un numero di cellulare italiano saranno sottoposte immediatamente a una verifica tecnica: verrà controllato se il numero esiste davvero, a chi è assegnato e la sua posizione reale. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Telemarketing aggressivo, da domani 19 novembre nuovo filtro su chiamate dall’estero: cosa cambia

