Tegola Spurs | stiramento per Wembanyama fuori almeno 2 settimane

Il francese ha già saltato la gara vinta dai suoi compagni contro Sacramento, al suo posto spazio a Kornet. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

