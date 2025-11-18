Tegola Spurs | stiramento per Wembanyama fuori almeno 2 settimane
Il francese ha già saltato la gara vinta dai suoi compagni contro Sacramento, al suo posto spazio a Kornet. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Approfondisci con queste news
SAN ANTONIO SPURS, MIGLIOR PARTENZA DELLA LORO STORIA, 5-0! Victor Wembanyama vs Miami: 27 PTS 18 REBS 6 AST 5 BLKs #SanAntonio #Spurs #NBA #wembanyama - facebook.com Vai su Facebook
Il francese ha già saltato la gara vinta dai suoi compagni contro Sacramento, al suo posto spazio a Kornet - I San Antonio Spurs resteranno per un po' di tempo senza Victor Wembanyama, già assente nella vittoria ai danni di Sacramento. Segnala gazzetta.it
Nba: gli Spurs di Wembanyama travolgono Phoenix, Fontecchio ko - Ecco la prestazione che tutta l'Nba aspettava: Victor Wembanyama conferma di essere entrato di prepotenza nella Lega grazie ad una serata mostruosa a Phoenix, contro due dei migliori giocatori di ... sportmediaset.mediaset.it scrive
I San Antonio Spurs tornano a vincere: Wembanyama segna 50 punti - Protagonista della partita Victor Wembanyama, 20enne francese, che ha superato per la prima volta i 50 punti in Nba in 26 minuti concludendo la partita con una percentuale di 18/29 al tiro e otto ... corrieredellosport.it scrive