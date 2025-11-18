Tare un primo bilancio in rossonero

Igli Tare, direttore sportivo del Milan traccia un primo bilancio più che positivo. Il neo direttore é arrivato a fine maggio ed   è stato in grado di riportare entusiasmo in tutto l’ambiente rossonero. Numerosi sono stati i colpi di mercato, a partire dal più importante,  Massimiliano Allegri.  Tare non si sbilancia. I rossoneri stanno assaporando nuovamente posizioni da alta classifica con Allegri e puntano al ritorno in  Champions League  o, forse, anche a qualcosa in più. A confessarlo è lo stesso Tare: “ Sarei un bugiardo a dire ‘non voglio vincere lo Scudetto’. Per conquistarlo, penso che il percorso più corto sia attraverso tante sfumature, e il progetto tanto radicale,  abbiamo portato 19 giocatori e ne abbiamo mandati via 23 “. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

