Tare ci crede | Scudetto? Siamo sulla buona strada e sul derby di domenica contro l’Inter vi dico questo

Inter News 24 . Le parole del ds del Milan. Tra gli ospiti del Social Football Summit in corso all’Allianz Stadium di Torino, il direttore sportivo del Milan, Igli Tare, si è espresso così anche in vista del derby di domenica contro l’Inter. Queste le sue parole riportate da Sport Mediaset. OBIETTIVI – « Abbiamo deciso di prendere giocatori anziani come Modric ma è il più giovane di tutti in campo. Per questo dico che l’età è irrilevante, conta come ti comporti e come ti alleni. Al Milan non hai tanto tempo per creare dei progetti, ma contano i trofei più delle vittorie delle partite e quindi servono giocatori con questo tipo di mentalità che è fondamentale. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Tare ci crede: «Scudetto? Siamo sulla buona strada, e sul derby di domenica contro l’Inter vi dico questo»

