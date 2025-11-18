Tardozzi confessa il declassamento di Bagnaia nuove gerarchie Ducati nei test | Mi dispiace per Pecco

Nei test di Valencia Davide Tardozzi conferma che, in assenza di Marc, sarà Alex Marquez a guidare lo sviluppo della Desmosedici 2026. Un cambio di gerarchie che di fatto ridimensiona Pecco Bagnaia dopo una stagione disastrosa e carica di tensioni dentro al box Ducati. 🔗 Leggi su Fanpage.it

